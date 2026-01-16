Serie A, boom di spettatori su DAZN: girone d’andata da record e crescita a doppia cifra. Ecco il podio delle squadre più seguite

Serie A, tutti i numeri di Dazn non lasciano dubbi: dati record nella prima metà di stagione. I nerazzurri confermano il podio

Con il recupero della 16ª giornata, rinviata a gennaio per la Supercoppa, si è chiuso ufficialmente il girone d’andata della Serie A. Il bilancio sul fronte degli ascolti premia la Serie A Enilive su DAZN, che registra numeri in forte crescita rispetto alle stagioni precedenti, segnando una tendenza decisamente positiva per l’intero prodotto televisivo del campionato.

Le prime 19 giornate hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi, pari a un incremento del 18% rispetto allo scorso anno. Anche la media per turno conferma il trend: dopo le prime due giornate, l’audience si è stabilizzata attorno ai 6,1 milioni di spettatori a giornata. Analizzando i dati club per club, la Juventus risulta la squadra più seguita del girone d’andata con oltre 22,3 milioni di contatti, seguita da Milan (21,2 milioni), Inter (20,7 milioni), Napoli (18,6 milioni), Roma (14,5 milioni) e Lazio (10,5 milioni).

A trainare gli ascolti restano i big match. La partita più vista su DAZN nella prima metà di stagione è stata Milan-Roma, che ha raccolto 2.396.708 spettatori. Subito dietro il derby Inter-Milan, seguito da 2.136.298 utenti, mentre al terzo posto si colloca Juventus-Milan, terminata 0-0 ma capace comunque di attirare quasi 1,92 milioni di spettatori.

