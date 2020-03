Serie A, stop agli allenamenti: scontro Agnelli-Lotito. I dettagli

Nell’assemblea di Lega in conference call sarebbe andato in scena un duro scontro tra Agnelli e Lotito sulla sospensione degli allenamenti

La Lega ha annunciato di non avere nessuna intenzione di sospendere definitivamente la Serie A, ma di riprendere il campionato non appena tutto sarà passato. Questo quanto emerso dalla conference call tra i presidenti andata in scena ieri, dove c’è da registrare uno scontro tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio, appoggiato dal collega del Napoli De Laurentiis, sosteneva che gli allenamenti non possano essere sospesi, neppure con motivazioni giuridiche. Andrea Agnelli ha replicato a tono: dietro parole del biancoceleste, ci sarebbe solo un interesse di classifica, i giocatori vanno lasciati lontano dai campi. E il Corriere dello Sport aggiunge una frase con la quale Agnelli avrebbe liquidato Lotito: «Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori».