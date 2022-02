Serie A, ipotesi Torneo negli USA durante il Mondiale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ipotesi Torneo negli USA per la Serie A: è questa la nuova idea della Lega per sopperire alla mancanza delle partite durante il Mondiale

La Serie A è pronta a mettere in atto un nuovo Torneo nel periodo durante il Mondiale in Qatar. La Lega sembra orientata, assieme al consenso delle società, di organizzare un Torneo negli USA.

L’ipotesi sarebbe già stata portata al tavolo delle squadre che avrebbero accolto con qualche consenso l’idea per sopperire alla mancanza di partite nel periodo delle partite per il Mondiale. Tre settimane e squadre in bolla stile NBA. Lo riporta il Corriere dello Sport.