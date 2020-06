Serie A, trappola quarantena: il campionato rimane appeso a un filo

Il futuro della Serie A rimane appeso ad un filo: il Governo continua a prediligere la quarantena obbligatoria di 14 giorni

La quarantena non è stata ridotta e così la Serie A rimane appesa a un filo. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Figc non intende alzare bandiera bianca e al massimo tra una decina di giorni è pronta a tornare alla carica con il governo, ma anche nel colloquio di ieri tra il ministro della salute Speranza e il numero uno della Federcalcio Gravina non c’è stata un’apertura alla riduzione della quarantena.

Gli scienziati-consulenti del governo temono che allentando la presa si potrebbe andare incontro a un aumento dei contagi, soprattutto quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale. Ovvero come succede nel calcio. Stando così le cose, il campionato rimarrà appeso a un filo sottile e soggetto al rischio di un definitivo stop se a finire in quarantena fossero 2 formazioni.