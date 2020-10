Serie A, ultime dai campi LIVE: Bruno Alves al rientro

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Novità nel reparto portieri con il ritorno ormai prossimo di Gollini. E anche il giovane Carnesecchi è tornato ad allenarsi dopo il Covid.

BENEVENTO – Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, i ragazzi di Pippo Inzaghi si rituffano nel campionato: sotto osservazione le condizioni di Barba e Iago Falque.

BOLOGNA – Decisamente grave l’infortunio occorso a Federico Santander in Coppa Italia: l’attaccante paraguayano sarà sottoposto martedì a intervento chirurgico ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro. Stop di almeno 4 mesi.

CAGLIARI – Ancora lavoro personalizzato per Luvumbo, Pinna e Ceppitelli, ma la notizia di giornata è il ritorno in gruppo dell’uruguayano Gaston Pereiro, dunque a disposizione per la sfida al Bologna.

CROTONE – Rientrerà solo dopo la prossima sosta Nazionali l’attaccante francese Riviere, alle prese con una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra.

FIORENTINA – Brutte notizie per il capitano viola German Pezzella, sottoposto a un intervento di pulizia alla caviglia destra lesionata durante la sfida vinta di misura contro l’Udinese. Clicca qui per leggere la notizia

GENOA – Per i rossoblù inizia il countdown verso il derby di domenica dove non ci saranno con ogni probabilità Zappacosta e Shomurodov. Brlek e Males sono guariti dal coronavirus, ma tocca al difensore Goldaniga suonare per primo la carica: “Non conteranno le gambe, conterà il cuore”. Clicca qui per leggere le sue parole

HELLAS VERONA – Scaligeri in ansia per le condizioni di Faraoni, uscito malconcio ieri contro il Venezia. Le difficoltà più grosse però potrebbero esserci in attacco: fuori Di Carmine e Favilli, Juric spera almeno nel recupero di Kalinic, alle prese con una contusione alla spalla sinistra.

INTER – Milan Skriniar è tornato finalmente in Italia, crescono le possibilità di rivederlo a disposizione per la gara con il Real Madrid. Si prolunga invece l’agonia di Sensi. Ha poi parlato Steven Zhang anche sul progetto SuperLega Europea: “Sono favorevole all’idea di migliorare ed evolvere il prodotto calcio”. Clicca qui per leggere le sue parole

JUVENTUS – Day after non dei più sereni in casa bianconera dopo la batosta Champions. La notizia positiva è però il ritorno in gruppo di Giorgio Chiellini che questa mattina ha effettuato per intero la seduta d’allenamento.

LAZIO – Dopo il buon risultato di Bruges, tiene banco il caos tamponi su cui ha aperto un’indagine la Procura Federale della FIGC. Emergenza Covid che terrà in apprensione Inzaghi sicuramente per le prossime gare con Torino e Zenit: l’ipotesi rinvio non è da scartare.

MILAN – La presenza di Raiola in città preluderebbe al procedere delle trattative per Donnarumma e Romagnoli. Ha parlato anche Gazidis durante l’evento SportLab: “Non sappiamo ancora come arginare questa crisi”. Clicca qui per leggere le sue dichiarazioni complete

NAPOLI – Al netto del turnover in programma a San Sebastian, occhi puntati sui rientranti Elmas e Zielinski anche in vista di domenica.

PARMA – Tamponi negativi per i difensori Bruno Alves e Osorio che viaggiano dunque verso la convocazione per Milano. Lavoro differenziato e terapie per Busi, Mihaila e Laurini.

ROMA – Con la squadra impegnata in Europa League, occhi puntati sulla ricerca continua di un Direttore Sportivo. Secondo le ultime, starebbero perdendo quota le candidature di Emenalo e Boldt.

SAMPDORIA – Le condizioni di Gabbiadini sono sempre più un caso: l’attaccante salterà anche il derby. Vuole invece stringere i denti Candreva, il cui recupero pare possibile. Intanto, l’offerta del Gremio per Ramirez fa tentennare il club blucerchiato…

SASSUOLO – Sempre in valutazione Defrel, Magnanelli e Schiappacasse, mentre Toljan e Haraslin rimangono fermi ai box. Ha parlato la Vicepresidente Veronica Squinzi: “Siamo orgogliosi e non ci poniamo limiti”. Clicca qui per leggere le sue parole

SPEZIA – L’emergenza coronavirus in casa spezzina sembra attenuarsi con Ricci, Marchizza e Maggiore verso la convocazione. Possibile anche il ritorno in lista di Mattiello.

TORINO – Esami strumentali per gli acciaccati di ieri Gojak e Linetty. Per il bosniaco un lieve affaticamento muscolare, per il polacco contusione al piede destro. Entrambi da valutare giorno dopo giorno.

UDINESE – Musso e Nuytinck sono tornati in gruppo e Gotti potrebbe già considerarli per il weekend. Ricaduta invece per il brasiliano Walace che dunque ritorna in infermeria.