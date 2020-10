Le parole di Steven Zhang sul mondo del calcio e la situazione dell’Inter

Steven Zhang, presidente dell’Inter, è intervenuto a SportLab toccando vari argomenti: «Dobbiamo analizzare diversi fattori, dobbiamo investire nel lungo periodo e utilizzare la tecnologia in maniera saggia», ha esordito Zhang.

PROGETTO INTER – «Al centro del nostro progetto c’è quello di essere competitivi e vincere in campo. Questa società ha un passato glorioso, vogliamo ottenere risultati facendo del nostro meglio sul terreno di gioco. La nostra priorità è quella di avere una società stabile, sul piano finanziario e sportivo, per rendere felici i nostri tifosi e dargli energie positive. Stiamo facendo tutto questo con costanza negli ultimi anni e lo faremo per i prossimi 10, 20 anni o per sempre. Sono fiero del gruppo di persone che abbiamo creato, dalla dirigenza allo staff tecnico».

SUPER LEGA – «Sono favorevole all’idea di migliorare ed evolvere il prodotto calcio. Dobbiamo analizzare la situazione attuale e confezionare il prodotto migliore per ogni consumatore e per i tifosi. Dobbiamo rendere il tutto più internazionale stando attenti al mondo che evolve e anche agli orari delle partite. Serve un prodotto che sia ritagliato su misura ad un pubblico eterogeneo e specialmente alle nuove generazioni. Passo dopo passo offriremo sempre un prodotto migliore a chi segue il calcio».