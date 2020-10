Davide Faraoni esce anzitempo nel corso della sfida contro il Venezia in Coppa Italia. Le condizioni dell’esterno

Il Verona è in ansia per Davide Faraoni. L’esterno italiano, uno delle colonne del gioco di Ivan Juric, si è fermato al 25′ del primo tempo della sfida in Coppa Italia contro il Venezia.

Problema al polpaccio per Faraoni che è stato sostituito al 25′ da Dawidowicz. Restano da stabilire le sue condizioni verso la gara di Serie A contro il Benevento, magari dopo gli esami del caso.