Infortunio Santander: l’attaccante sarà operato, out 4 mesi

Infortunio Santander: tegola per Mihajlovic e il Bologna, l’attaccante sarà operato martedì e dovrà rimanere fermo 4 mesi

Tegola per il Bologna. Come riporta il sito ufficiale del club rossoblù, Federico Santander dovrà operarsi al ginocchio e rimarrà indisponibile per 4 mesi.

«Nella giornata di martedì Federico Santander sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro, dall’equipe del prof. Marcacci alla clinica Toniolo. I tempi di recupero sono di circa 4 mesi».