Milan, Raiola in Italia: appuntamento per Donnarumma e Romagnoli

Sul piatto dell’incontro tra Raiola e il Milan i rinnovi di contratto per Donnarumma e Romagnoli

Potrebbe essere una giornata importante in casa Milan e non solo per la sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, Mino Raiola oggi sarà a Milano e ha fissato degli appuntamenti per fare il punto sulla situazione contrattuale di Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli.

Delicata soprattutto la situazione legata al rinnovo del giovane portiere, in scadenza il prossimo giugno. Raiola potrebbe incontrare anche Juventus e Inter per altri suoi assistiti.