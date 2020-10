Il Gremio insiste per Ramirez: l’offerta del club brasiliano per il cartellino del fantasista argentino

E’ la situazione in merito al futuro di Gaston Ramirez a tenere banco in casa Sampdoria a pochi giorni dal derby della Lanterna contro il Genoa.

Come riporta Sampnews24, il Gremio ha recapitato un’offerta di 2 milioni di euro alla squadra blucerchiata che chiedeva invece 5 milioni per il cartellino del fantasista argentino, richiesta ritenuta alta dai brasiliani. La Sampdoria rifletterà sull’offerta, con il giocatore che essendo in scadenza rischia di andare via a parametro zero a fine stagione in mancanza di un accordo.