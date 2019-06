Serie B, bentornato Pisa: i tre segreti alla base di una grande promozione

Serie B, bentornato Pisa: i tre segreti alla base di un grande ritorno ad appena due anni dall’ultima retrocessione

Il Pisa, a due anni di distanza soltanto dall’ultima retrocessione, torna ad abbracciare la Serie B. E lo fa al termine di una cavalcata esaltante, fatta di 24 risultati utili di fila dopo un altalenante girone d’andata e reti a grappoli messe a segno nel corso dei playoff.

Un percorso che poggia su tre segreti, ma non certo tecnici. I toscani, infatti, hanno raggiunto il traguardo (anche) grazie al rito della pizzata post-allenamento al campo. E della foto ai piedi della Torre cittadina. Partecipando da comparse, infine, all’ultimo film di Virzì e Muccino, prodotto da una costola della dirigenza nerazzurra. Risultato? Oltre 10mila tifosi all’Arena Garibaldi per festeggiare il ritorno in Serie B.