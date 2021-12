Serie B, Pisa di nuovo in vetta, arranca il Parma. Ma è già partito il mercato

Serie B, il Parma continua a faticare. Il Pisa torna capolista del campionato cadetto. E parte già il mercato con i primi botti

E’ in archivio la quindicesima giornata del campionato cadetto ed è già tempo di calciomercato per la Serie B. Ma andiamo con ordine. Il Pisa è ritornato in vetta grazie alla vittoria in casa del Como: successo per 1-0 arrivato grazie all’autogol di Scaglia dopo appena 5 minuti. Al secondo posto si conferma il Lecce, vittorioso per 2-0 contro la Reggina. Scivola al terzo il Brescia di Pippo Inzaghi che perde la vetta dopo la sconfitta per 2-0 al Rigamonti contro il Monza: successo firmato dalle reti di Gytkjaer e Machin. Successo importante per i brianzoli, a conferma della quadra trovata da Giovanni Stroppa, che ora potrà contare anche su un nuovo rinforzo di lusso: è arrivato infatti Gaston Ramirez, ex Sampdoria, svincolato da qualche mese, pronto dunque a ripartire dalla B con la squadra di Galliani e Berlusconi, alla ricerca della Serie A (il Monza è quarto con 28 punti, la vetta è a -4). Grande rincorsa quella dei brianzoli, ora appaiati al quarto posto con il Benevento, vittorioso sul Pordenone per 2-1.

Solo la SPAL fa punti nei bassifondi

Insegue la Cremonese, corsara a Cosenza: Strizzolo e Valeri hanno regalato i 3 punti ai lombardi, con la Cremo che sale così a quota 26, agganciando l’Ascoli, fermato in casa sullo 0-0 dal Parma di Iachini. Ancora decisivo Gigi Buffon (grandi parate, poi una traversa a testa per marchigiani e ducali). Iachini che da queste ore potrà contare su un rinforzo importante: è arrivato Andrea Rispoli, già ex Parma, ed ex giocatore di Iachini (i due hanno già vinto la B insieme). Un altro pareggio per il Frosinone di Grosso: ancora in gol Charpentier, l’1-1 della Ternana firmato da Pettinari. Ciociari a quota 25 insieme al Cittadella (vittoria per 1-0 in casa dell’Alessandria con il gol dopo 2 minuti di Vita) e insieme al Perugia, capace di vincere per 1-0 contro il Vicenza nell’anticipo del venerdì. Ancora tanto movimento nelle zone alte della classifica, poco in quelle basse. Crotone sconfitto dalla SPAL per 1-2 in casa, unica squadra delle ultime 8 ad aver guadagnato punti nella sedicesima giornata.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B DOPO LA SEDICESIMA GIORNATA