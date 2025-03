Serie B, i risultati della 31ª giornata: passo falso del Bari, sorpasso del Palermo; bene la Juve Stabia

Serie B, i risultati della 31ª giornata: passo falso del Bari con la Carrarese, sorpasso del Palermo in classifica; bene la Juve Stabia

Si chiude la 31ª giornata di Serie B con la vittoria del Palermo, che battendo la Salernitana 2-1 – a segno Brunori e Pohjanpalo, gol della bandiera nel finale di Amatucci – sorpassano il Bari in classifica al settimo posto. I pugliesi perdono in casa della Carrarese dopo essere passati in vantaggio con Simic, ma venendo recuperati da Torregrossa e Guarino. La domenica è iniziata con la vittoria della Juve Stabia a Cesena. I campani con questa vittoria si confermano in zona playoff al sesto posto, a pari punti con il Catanzaro.

Cesena-Juve Stabia 1-2 (21′ Mangraviti aut., 53′ Adorante, 57′ Shpendi [C])

Carrarese-Bari 2-1 (37′ Simic [B], 45′ Torregrossa, 51′ Guarino)

Salernitana-Palermo 1-2 (27′ Brunori, 40′ Pohjanpalo, 90+1′ Amatucci)