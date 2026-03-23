Serie C, nuove penalizzazioni in arrivo per Trapani e Siracusa? Il 30 marzo il verdetto della Corte federale: cosa aspettarsi per i due club siculi

Il caso disciplinare che coinvolge Trapani e Siracusa entra in una fase decisiva e rischia di avere un impatto pesante sul finale di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il prossimo 30 marzo si terrà davanti alla Corte federale d’appello l’udienza di secondo grado relativa ai deferimenti legati alle scadenze del 16 dicembre. In primo grado, il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto al Trapani 5 punti di penalizzazione, andati ad aggiungersi ai 15 già accumulati, mentre la Procura FIGC aveva chiesto addirittura l’esclusione dal campionato. Entrambe le parti hanno poi presentato ricorso, aprendo così un nuovo passaggio giudiziario destinato a incidere in modo diretto sulla classifica e sul quadro complessivo del torneo.

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Tempi accelerati per chiudere tutto entro la fine del campionato

La sensazione è che il sistema federale voglia chiudere il cerchio il più rapidamente possibile. La pubblicazione delle motivazioni in tempi molto brevi e l’applicazione di termini procedurali abbreviati confermano la volontà di evitare che queste vicende restino aperte oltre la conclusione della stagione. Il tema, però, si complica ulteriormente perché il 30 marzo si sovrapporrà a un altro passaggio importante: il 26 marzo il TFN dovrà infatti esprimersi in primo grado anche sui deferimenti legati alle scadenze di febbraio. In questo procedimento compare di nuovo il Trapani, ma anche il Siracusa, che secondo le fonti federali va verso un’ulteriore penalizzazione dopo i 6 punti già incassati. La FIGC ha ufficializzato che i due club sono stati deferiti per nuove violazioni amministrative, sempre su segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico-finanziario.

I due procedimenti sono collegati e il Trapani resta il caso più delicato

Il motivo per cui la questione Trapani appare ancora più delicata è che i due processi risultano strettamente collegati. In entrambe le contestazioni, infatti, al club del presidente Valerio Antonini viene addebitato il reiterato mancato pagamento di rate relative a Irpef e Inps riferite alle mensilità di agosto e settembre 2025, oggetto di un precedente accordo con l’Agenzia delle Entrate di Trapani. Alcune fonti locali e nazionali sottolineano che proprio questa reiterazione espone il club a un rischio disciplinare particolarmente elevato. Il Siracusa, invece, resta atteso da una nuova sanzione, ma con un quadro meno estremo rispetto a quello granata. Le prossime due udienze, dunque, potrebbero incidere in modo pesantissimo sulla parte finale della stagione di Serie C.