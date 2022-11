Sgarbi: «San Siro ha un vincolo storico»

Le parole di Sgarbi sulla questione San Siro: «Il vincolo storico per San Siro sarà attuato per evitare l’abbattimento»

Ospite sulla TVPLAY di CMIT, Vittorio Sgarbi si sofferma nuovamente sulla questione ‘nuovo stadio’ per Inter e Milan e in particolare sulla questione dell’abbattimento di San Siro.

«Il vincolo storico per San Siro sarà attuato come può essere attuato a un monumento per Falcone e Borsellino, che ha meno di settant’anni ma il significato che ha lo rende vincolato. Sono totalmente indifferente a Inter e Milan, non mi occupo di calcio».

