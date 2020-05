Sibilia: «Ripresa Serie A? Curva contagi contenuta, vicini alla soluzione»

Cosimo Sibilia, vicepresidente della Federazione, ha parlato della ripartenza del calcio italiano. Le ultimissime

Il vicepresidente della FIGC, Cosimo Sibilia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, lanciando segnali speranza per tutti gli appassionati di calcio ma anche per tutta l’Italia.

LA RIPRESA – «Siamo fiduciosi per la ripartenza. La curva dei contagi sembra contenuta e dunque siamo vicini alla soluzione della questione. I tempi continua a dettarli il virus ma al momento sembrano esserci le condizioni per la ripresa. Possiamo essere non ottimisti ma ad una possibile indicazione positiva rispetto alla ripresa. Attendiamo l’incontro di giovedì».