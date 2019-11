Simone COLOMBARINI: «Non ci aspettavamo questa classifica» – VIDEO

Il patron della SPAL, Simone Colombarini, ha parlato in zona mista della sconfitta rimediata contro la Sampdoria

(-Dal nostro inviato al Paolo Mazza) Il patron della SPAL, Simone Colombarini, si è fermato in zona mista per commentare la pesante sconfitta, in termini di classifica, della sua squadra contro la Sampdoria. Ko che è arrivato nei minuti finali del match a causa di una rete di Caprari.

«Siamo tutti molto dispiaciuti per la partita di stasera. Certamente non ci aspettavamo questa classifica a inizio campionato»