Simulazione Bastoni, ne parlano anche in Norvegia: «Ora il ‘truffatore’ arriva allo stadio di Aspmyra»

Simulazione Bastoni, del tanto citato episodio accaduto nel corso di Inter Juve ne parlano anche in Norvegia: i dettagli

Il caso Kalulu/Bastoni, episodio chiave del derby d’Italia vinto dall’Inter sulla Juventus per 3-2, continua a far discutere non solo in Italia ma anche oltre i confini nazionali, arrivando persino in Norvegia.

Alla vigilia della sfida di Champions League tra l’Inter e il Bodo/Glimt, il portale norvegese an.no ha dedicato un articolo al tema, titolandolo con toni provocatori: “Arriva il ‘truffatore”. Il pezzo, pubblicato in vista dell’arrivo dei nerazzurri allo stadio di Aspmyra, recita infatti: “Si è parlato tanto di lui in Italia nel weekend: ora il ‘truffatore’ arriva allo stadio di Aspmyra”.

“Tutta questa situazione, inclusa l’esultanza provocatoria di Bastoni, la dice lunga su quanto i giocatori italiani siano disposti a spingersi per vincere le partite di calcio. Quello che abbiamo visto a San Siro è la versione estrema di qualcosa che il Bodo/Glimt incontra raramente nel campionato norvegese: una cultura in cui ingannare l’arbitro è quasi considerato parte del mestiere”.