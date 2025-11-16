Sinner-Alcaraz streaming gratis: orario e come vederla con una VPN

Il grande giorno è arrivato. Torino è ormai un unico brusio di attesa: bar, strade e palazzi parlano solo della finale delle ATP Finals 2025, in programma oggi alle 18:00 all’Inalpi Arena. A contendersi il titolo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due giocatori che hanno dominato la stagione e che si affrontano per la sesta volta quest’anno, sempre in una finale.

L’incrocio è di quelli che segnano un’epoca. Alcaraz guida il bilancio complessivo dei confronti diretti, ma Sinner arriva al match con una striscia impressionante nel tennis indoor: 30 successi consecutivi, senza perdere un set né il servizio durante tutto il percorso di queste Finals. Lo spagnolo, invece, dopo un avvio sottotono, ha ritrovato brillantezza e continuità, tanto da blindare il numero 1 ATP del 2025 con la vittoria in semifinale.

In Italia, gli appassionati potranno vedere il match in chiaro su Rai 2 oppure in streaming gratis su RaiPlay. Ma chi è all’estero non può, perché i blocchi geografici impediscono di vedere piattaforme italiane se ci si collega fuori dal territorio italiano. C’è però una soluzione: usare una VPN.

Sinner-Alcaraz streaming gratis: come vederla con una VPN

Il match sarà visibile in TV su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay. Tuttavia, fuori dai confini italiani, i contenuti della piattaforma possono risultare non disponibili.

L’appuntamento è fissato: questa sera domenica 16 novembre alle 18.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Il loro duello è già una rivalità storica. I confronti ufficiali sono 15, con Alcaraz avanti 10-5. Se si includessero anche un match di esibizione da giovanissimi e le due sfide del Six Kings Slam, il totale aumenterebbe, ma non farebbero testo ai fini statistici.

Il vantaggio dello spagnolo è frutto soprattutto dei risultati più recenti: ha vinto sette degli ultimi otto incontri, mentre Sinner nell’ultimo anno e mezzo è riuscito a imporsi solo nella storica finale di Wimbledon. Nel 2025 si sono affrontati cinque volte, tutte in finale, con un bilancio di 4-1 per Alcaraz. L’unico precedente indoor risale al Masters di Parigi, vinto dallo spagnolo quattro anni fa.

ATP Finals, il programma di oggi: orari e partite

La giornata conclusiva delle Finals assegnerà entrambi i titoli in palio.

Ore 15: finale di doppio

Heliovaara / Patten vs Salisbury / Skupski

Due delle coppie più competitive del circuito si sfideranno per il titolo.

Ore 18: finale di singolare

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz

Per Alcaraz è la prima finale a Torino, mentre Sinner torna all’atto decisivo per la terza volta, dopo il trionfo dello scorso anno.