Siviglia, il presidente Castro: «Abbiamo fatto qualcosa di grande, siamo i migliori»

Pepe Castro, presidente del Siviglia, ha parlato ai microfoni di “El Larguero” de la Cadena SER dopo la conquista dell’Europa League ai danni dell’Inter. Ecco le sue parole:

PERCORSO EUROPA LEAGUE – «Ogni volta che abbiamo raggiunto i quarti di finale abbiamo vinto la Coppa. Questo gruppo voleva fare qualcosa di grande e lo ha fatto. Campioni di Europa League dopo aver eliminato Roma, Manchester United e Inter. Siamo i migliori. Mi sono rimaste tante cose. Abbiamo sofferto molto per arrivare qui. Avevamo promesso di vincerla e l’abbiamo vinta».

VITTORIA CON DEDICA – «Lo abbiamo fatto per il Siviglia, per tutti i sivigliani e per tutti i tifosi. Questa Coppa è per i nostri tifosi e per la città. Oggi rendiamo omaggio anche a José Antonio Reyes e Antonio Puerta».