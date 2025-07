Skriniar, il ritorno in Turchia è vicino, ma il difensore sogna la Serie A: «Mi piacerebbe giocare in quella squadra»

Skriniar, tornato a PSG dopo il prestito in Turchia, dovrebbe passare al Fenerbahce a titolo definitivo, ma intanto sogna la Serie A

Milan Skriniar non chiude la porta al Napoli. Il difensore centrale slovacco, attualmente di proprietà del PSG, ha lasciato intendere che un futuro in azzurro potrebbe non essere del tutto da escludere. Intercettato dai giornalisti presenti in occasione della partita d’addio al calcio di Marek Hamsik, Skriniar ha risposto con un sorriso quando gli è stato chiesto di un possibile approdo alla corte di Antonio Conte: «Mi piacerebbe giocare con Lobotka, è uno dei miei migliori amici. Vediamo. È tutto aperto adesso».

Parole che, seppur pronunciate in un contesto disteso e con tono scherzoso, non sono passate inosservate. Skriniar ha da poco terminato la sua stagione in prestito al Fenerbahçe e formalmente è rientrato al PSG. Tuttavia, i contatti tra i due club per il trasferimento a titolo definitivo in Turchia sono già avviati, anche se restano da superare alcune difficoltà legate all’ingaggio del difensore, ritenuto troppo elevato per gli standard del club di Istanbul.

L’ipotesi Napoli, al momento, resta dunque più suggestione che trattativa concreta. Eppure, l’apertura del giocatore alimenta le fantasie dei tifosi, soprattutto alla luce dell’amicizia stretta con Stanislav Lobotka e della rivoluzione difensiva in atto in casa partenopea. Alla domanda se un domani potesse formare una coppia con Alessandro Buongiorno Skriniar ha preferito non sbilanciarsi: «Non posso rispondere, scusate».

Intanto, lo stesso Skriniar si è detto entusiasta di poter partecipare all’omaggio per Hamsik: «Molto contento, Marek è una leggenda della Slovacchia e del Napoli. Sarà bello giocare la sua ultima partita, spero sarà speciale e divertente per tutti».

Un tributo tra campioni slovacchi che, chissà, potrebbe essere anche un indizio sul futuro.