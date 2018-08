Sky Q, costi e promozioni: ecco come vedere DAZN dalla tv di casa

Sky Q è la soluzione per accedere a tutti i contenuti aggiuntivi di Sky e per potere accedere all’app DAZN anche dalla propria tv: ecco le offerte ed i costi delle promozioni

Sky Q è il decoder di ultima generazione messo a disposizione da Sky che permette una nuova esperienza di visione per tutti i clienti. Tramite Sky Q il telespettatore potrà avere accesso una serie di funzionalità migliorate come l’accesso a contenuti on demand ad altissima risoluzione (4K HDR), multiscreen wireless e registrazioni multiple dei programmi tv. Non è tutto però, perché tramite Sky Q gli abbonati Sky potranno avere accesso alla piattaforma DAZN (ad un costo aggiuntivo tramite acquisto di ticket, a piè pagina le offerte disponibili) e godersi anche le tre partite della giornata di Serie A i cui diritti sono stati acquisiti dall’emittente del gruppo Perform in streaming per device compatibili (l’elenco a fine pagina), ma comodamente dalla propria televisione di casa: come una qualsiasi altra partita Sky.

Le offerte Sky Q di Sky sono abbastanza variabili, al momento i pacchetti disponibili sono essenzialmente due però: l’abbonamento Sky Q Platinum, che permette la visione dei programmi su qualsiasi televisione di casa ad altissima risoluzione, quindi l’abbonamento Sky Q Black che permette la visione su di un’unica tv. Per entrambi i pacchetti sono previste però funzioni aggiuntive smart che de facto ampliano l’offerta Sky. Vediamo meglio nel dettaglio.

Sky Q Platinum: funzioni e costi

Tramite il pacchetto Sky Q Platinum si avranno a disposizioni le seguenti funzionalità:

accesso ai programmi in 4K HDR per i pacchetti a cui si è abbonati;

fino a quattro registrazioni di programmi in contemporanea;

di programmi in contemporanea; 2 terabyte di memoria integrata;

di memoria integrata; funzionalità multiscreen sino ad un massimo di quattro schermi aggiuntivi tramite l’utilizzo di decoder Sky Q Mini integrati ad ogni singola tv;

Mini integrati ad ogni singola tv; funzione “restart” , che permette di vedere un programma dall’inizio, più l’aggiunta programmi on demand su tutti gli schermi collegati a Sky Q Platinum;

, che permette di vedere un programma dall’inizio, più l’aggiunta programmi on demand su tutti gli schermi collegati a Sky Q Platinum; accesso all’ app Sky Go per clienti Sky Q per smartphone e tablet (l’app include Sky Go Plus che prevede l’aggiunta di altri due dispositivi ai due già raggiunti da Sky Go classico, la funzione “restart” e quella “download and play” che permette di scaricare film e programmi per poterli vedere off-line)

per clienti Sky Q per e (l’app include che prevede l’aggiunta di altri due dispositivi ai due già raggiunti da Sky Go classico, la funzione “restart” e quella che permette di scaricare film e programmi per poterli vedere off-line) accesso alla piattaforma DAZN da tv disponibile nel futuro immediato

Il costo di installazione una tantum del dispositivo Sky Q Platinum è di 199 euro una tantum, più altri 69 euro per ogni singolo mini-decoder che si intende collegare alle tv di casa. Il pacchetto per i clienti abbonati da poco e per i nuovi clienti è di 21 euro al mese aggiuntivi, per i già clienti di un pacchetto Sky HD è di 15 euro al mese, per gli abbonati Sky da più di sei anni è di 10 euro al mese, mentre per i clienti Sky HD da più di sei anni è di 5 euro al mese.

Sky Q Black: funzioni e costi

Con Sky Q Black invece si avrà accesso alle seguenti funzionalità:

accesso ai programmi in 4K HDR, inclusi con in Sky HD e disponibili sull’unica tv collegata al decoder;

tre registrazioni di programmi in contemporanea;

1 terabyte di memoria integrata;

funzione “restart” e programmi on demand sull’unica tv collegata al decoder

Il prezzo di installazione di Sky Q Black è di 69 euro una tantum, mentre il costo promozionale del pacchetto è di circa 5 euro al mese per tutti i clienti, vecchi e nuovi.

Periodicamente sono possibili nuove promozioni: per maggiori informazioni basterà rivolgersi al servizio clienti Sky.