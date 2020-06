Sneijder: «Futuro? Fare l’allenatore è una possibilità che mi stuzzica»

Sneijder si vede ancora nel mondo del calcio a lungo termine: l’ex Inter non esclude un futuro da allenatore

Intervenuto sulle frequenze di Radio Veronica, Wesley Sneijder ha affermato che gli piacerebbe vestire i panni dell’allenatore un giorno.

«Non uscirò mai completamente dal calcio. Ora sto guidando i giocatori. Non voglio dire che sono un agente, perché prendo davvero i giocatori per mano: vivo l’intero processo del giocatore e faccio la mia esperienza, aiutando i calciatori e anche i loro genitori. Ma non escludo di poter fare l’allenatore: è una possibilità che mi stuzzica sempre di più».