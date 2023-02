SOCIAL CALCIO – Il web sul coming out di Jankto

SOCIAL CALCIO – Ecco le reazioni del web al coming out di Jakub Jankto, ex calciatore della Sampdoria. I dettagli

Ecco le reazioni del web sul coming out di Jakub Jankto. Il centrocampista ceco, ex Sampdoria ed attualmente allo Sparta Praga, ha infatti annunciato oggi la sua omosessualità.

Biasin: “Grande Jakub”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così il gesto di Jankto: L’ex giocatore di Ascoli, Udinese e Samp Jakub Jankto: «”Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi”. Il fatto che sia uno dei primi, se non il primo, a fare coming out nel mondo del calcio, dimostra la grandezza di questo messaggio. Grande Jakub».

Cucchi: “Quando non ci meraviglieremo più vivremo in un bel mondo”

«Quando non ci meraviglieremo più vivremo in un bel mondo».

Pastore: “È un giorno storico”

«È un giorno storico per il calcio mondiale: il giorno in cui un calciatore di alto livello – Jakub Jankto, 27 anni, centrocampista della Nazionale, ex giocatore di Serie A e di Liga – fa coming out nel pieno della carriera. Complimenti per il coraggio a Jakub Jankto».

Mazzocchi: “La libertà è anche questo”

«Il coming out dell’ex-Udinese e Samp Jankto. In un mondo in cui l’eccesso sembra l’unico modo per comunicare (tifo, sessualità, credo politico, ecc…), il calciatore ceco sceglie la strada più sobria. Bravo! E a chi obietta: che bisogno c’era? Rispondo: libertà è anche questo».