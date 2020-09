Solskjaer: «Smalling via? Non è compito mio farlo felice» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato del futuro di Chris Smalling al canale ufficiale del club

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato del futuro di Chris Smalling al canale ufficiale del club. Ecco le sue dichiarazioni sul difensore centrale:

«I giocatori sono felici quando giocano e vincono e, se vinciamo, anche io sono felice. Ma il mio lavoro non consiste nel far felice i giocatori. Ho la responsabilità di fare le scelte migliori per ottenere i risultati che il club insegue».