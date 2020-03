Solskjaer sul derby: «Non posso crederci, il City ha 24 ore in più…» – VIDEO

Il Manchester United avanza in FA Cup, ma Solskjaer polemizza per il calendario della settimana pre-derby di Manchester

Ole Gunnar Solskajer ha polemizzato dopo la vittoria in FA Cup contro il Derby County, rimproverando la Federazione di aver avvantaggiato il City in vista del derby di domenica.

«È questo ‘aiuto’ che riceviamo di nuovo dalla FA…?. Non ci posso credere … che il City abbia giocato 24 ore prima di noi…Domenica c’è un derby e abbiamo dovuto giocare giovedì sera. Qual è la cosa giusta in tutto questo? Non è giusto, non è equilibrato. Quelle 24 ore sono importanti e dobbiamo essere bravi a recuperare ora»