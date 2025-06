Sommer fa critica: «Ultimamente ci è mancato qualcosa nei momenti importanti»

Le parole di Yann Sommer, portiere dell’Inter, dopo la pesante sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG

Yann Sommer ha commentato con amarezza la pesante sconfitta subita dall’Inter nella finale di Champions League, terminata 5-0 a favore del Paris Saint-Germain. Il portiere svizzero ha parlato alla BILD, riconoscendo le difficoltà recenti della squadra sia in Europa che in campionato. Il crollo contro il PSG ha sancito la fine di una stagione che, nonostante le ambizioni, si è conclusa con un’amara delusione per i giocatori e i tifosi nerazzurri.

SOMMER SULLA SCONFITTA IN FINALE – «Ultimamente ci è mancato qualcosa nei momenti importanti. Sia oggi (ieri, sabato 31 maggio, ndr), ma anche in campionato, dove abbiamo perso molti punti. Questo è il calcio. Tutto può cambiare radicalmente nel giro di due o tre settimane. Siamo stati puniti duramente per i nostri errori quest’anno. Questo ci fa male».