Son, ufficiale l'addio al Tottenham: «Devo cambiare»

Son, ufficiale l’addio al Tottenham: «Dopo 10 anni devo cambiare». Ecco dove giocherà l’ormai ex capitano degli Spurs

Un fulmine a ciel sereno scuote il nord di Londra e l’intera Premier League. Son Heung-min, capitano, icona e simbolo del Tottenham moderno, ha ufficialmente annunciato il suo addio agli Spurs dopo un’incredibile avventura durata dieci anni. La notizia è arrivata direttamente dal 33enne attaccante sudcoreano durante una conferenza stampa che ha lasciato spiazzati tifosi e addetti ai lavori, segnando di fatto la fine di un’era.

Con la voce rotta dall’emozione, Son ha spiegato le ragioni di una scelta sofferta ma necessaria per la sua carriera, sottolineando la difficoltà del momento. «E’ la decisione più difficile della mia carriera», ha esordito il capitano. «Ho vissuto momenti così incredibili che questa decisione non poteva che essere così difficile. Ho bisogno di un nuovo ambiente, di spingermi oltre altri limiti. Ho bisogno di un po’ di cambiamento».

Queste parole mettono il punto su una delle storie più belle del calcio inglese recente. Arrivato dal Bayer Leverkusen nell’estate del 2015, Son è diventato una leggenda del club, collezionando oltre 450 presenze e realizzando 173 gol. Un percorso culminato lo scorso maggio con la storica vittoria dell’Europa League, un trofeo che ha permesso al sudcoreano di congedarsi lasciando un’eredità indelebile.

E ora, quale futuro per Son? Al momento il giocatore non ha fornito indicazioni sulla sua prossima destinazione, ma il mondo del calciomercato è già in fermento. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la pista più concreta porta direttamente alla MLS: il futuro di Son dovrebbe essere negli Stati Uniti, con la maglia dei LAFC (Los Angeles FC). Si aprirebbe così un capitolo completamente nuovo per uno dei giocatori più amati e iconici dell’ultima decade di Premier League.