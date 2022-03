Sorteggi Champions, Guardiola sull’Atletico: «Abbiamo uno stile simile»

Sorteggi Champions, Guardiola a sorpresa sull’Atletico di Simeone: «Abbiamo uno stile simile. Loro sanno difendere molto bene, ma anche noi»

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del sorteggio di Champions League, che lo vedrà fronteggiare l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Di seguito il suo commento, di quella che sarà una sfida fra filosofie calcistiche.

ATLETICO MADRID – «L’Atleti gioca per vincere, come noi. Sappiamo che sarà dura imporre il nostro gioco, perché loro sanno difendersi molto bene. Dobbiamo essere pronti a sfruttare il momento giusto. Loro non difendono solo bassi: sanno anche pressare in avanti. Il Manchester United non ha respirato per venti minuti. Hanno giocato un’ottima partita sia in casa che in trasferta. Per quanto ci riguarda, il ritorno a Madrid rende tutto più complicato: ma arrivati a questo punto, tutto è difficile. Non abbiamo uno stile molto diverso: anche a noi piace contrattaccare e subiamo pochi gol come loro».