Sorteggio Conference League 2025/2026: date, regolamento e tabellone. I dettagli su ottavi, quarti, semifinali e finale

1 ora ago

Sorteggio Conference League 2025/2026: date, regolamento e tabellone di ottavi, quarti, semifinali e finale

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 14:00 CET, i riflettori della Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) si accenderanno sull’attesissimo sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Conference League 2025/26. Un appuntamento cruciale che non si limiterà agli accoppiamenti del prossimo turno, ma delineerà l’intero tabellone tennistico fino alla finalissima.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Come funziona il nuovo sorteggio del tabellone

A rappresentare i colori italiani ci sarà la Fiorentina. La squadra guidata da Paolo Vanoli è pronta a scoprire il proprio destino europeo dopo le enormi fatiche degli spareggi. L’evento sarà visibile per tutti i tifosi in diretta streaming su UEFA.com, UEFA.tv e tramite l’app ufficiale della competizione.

Le fasce e le squadre qualificate

Il sorteggio unisce le otto formazioni prime classificate nel girone unico (teste di serie) e le compagini sopravvissute ai recenti spareggi (non teste di serie).

  • Teste di serie: Strasbourg (FRA), Raków (POL), AEK Athens (GRE), Sparta Praha (CZE), Rayo Vallecano (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Mainz (GER) e AEK Larnaca (CYP).
  • Non teste di serie: Insieme alla Fiorentina figurano formazioni decisamente insidiose, tra cui Crystal Palace, AZ Alkmaar, Lech Poznań, Lausanne-Sport, Samsunspor, Celje, Rijeka e Sigma Olomouc.

Il regolamento del tabellone: via i paletti geografici

Il meccanismo di sorteggio per il tabellone è innovativo. Le teste di serie vengono accoppiate in base al loro piazzamento nella fase a campionato (creando le coppie 1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Da queste urne verrà estratta una pallina per determinare in quale lato del tabellone generale (denominati lato argento e lato verde) si posizionerà ciascuna squadra, incrociandola con le vincitrici degli spareggi.

Un dettaglio regolamentare cruciale che cambia le carte in tavola: a partire dagli ottavi di finale decadono i paletti geografici. Saranno dunque possibili scontri diretti tra club della medesima federazione nazionale o sfide contro formazioni già affrontate in precedenza nel girone.

Il calendario verso la finale di Lipsia

Il cammino verso l’atto conclusivo in Germania è già tracciato. Ecco le date ufficiali della fase a eliminazione diretta:

  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Come da prassi, l’amministrazione UEFA confermerà gli orari e il calendario definitivo nella serata stessa del sorteggio, valutando ed evitando eventuali conflitti logistici o di ordine pubblico tra i vari club.

