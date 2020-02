Sorteggio ottavi Europa League 2019/20: squadre e accoppiamenti

Conclusi i sedicesimi di finale, l’Europa League prosegue con il sorteggio degli ottavi di finale: tutto sul sorteggio che vedrà coinvolte le 16 finaliste

Chiusi i sedicesimi di finale, per l’Europa League è già tempo di sorteggio. Sorteggio ottavi Europa League 2019/20: a Nyon sono stati infatti definiti gli abbinamenti degli ottavi di finale, che vedranno fronteggiarsi le 16 finaliste del torneo. Fra queste ultime anche due squadre italiane: l’Inter di Antonio Conte e la Roma di Paulo Fonseca.

Sorteggio ottavi Europa League: quando e dove si svolgerà

Il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/20 si è tenuto venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 13.00 nella sede UEFA di Nyon, in Svizzera.

Le squadre partecipanti

Al sorteggio di Nyon, hanno partecipato le 15 squadre vincitrici dei sedicesimi di finale, più la vincente del confronto fra Eintracht Francoforte e Salisburgo, rinviata al pomeriggio di venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18.00 per le forti raffiche di vento che hanno soffiato nella giornata di ieri sulla città tedesca.

Queste le squadre che saranno dunque inserite nell’urna:

Basilea (SVI)

Copenhagen (DAN)

Getafe (SPA)

INTER (ITA)

İstanbul Başakşehir (TUR)

LASK Linz (AUT)

Bayer Leverkusen (GER)

Manchester United (ING)

Olympiacos (GRE)

Rangers Glasgow (SCO)

ROMA (ITA)

Siviglia (SPA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Wolfsburg (GER)

Wolves (ING)

Vincente Eintracht Francoforte (GER) / Salisburgo (AUT)

Sorteggio ottavi Europa League 2019/20: come funziona?

Il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/20 è stato ‘libero’:

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione;

Le 16 palline sono state posizionate nell’urna e mischiate. La prima squadra estratta giocherà l’andata in casa contro la seconda squadra estratta. La stessa procedura verrà ripetuta per le altre gare.

Quando si giocheranno gli ottavi di finale?

L’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/20 si giocherà giovedì 12 marzo, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 19 marzo. Come nella fase a gironi e ai sedicesimi, si giocherà in due fasce orarie diverse, alle 18.55 e alle 21.00 ora italiana.

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali si svolgerà invece venerdì 20 marzo. L’amministrazione UEFA organizzerà gli orari delle partite dopo il sorteggio. La lista completa dei match con le possibili variazioni saranno resi noti poco dopo il sorteggio.

Dove vedere gli ottavi di finale dell’Europa League 2019/20 in tv e streaming

Tifosi e appassionati hanno potuto seguire il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League in diretta televisiva sui seguenti canali:

Abbinamenti ottavi di finale Europa League 2019/20

Questi gli abbinamenti degli ottavi di finale, in base al sorteggio di Nyon: