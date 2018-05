Djibril Sow è il nome nuovo: la Juve ci prova

Nome nuovo per la Juventus. Il club bianconero segue Djibril Sow, centrocampista centrale di 21 anni con doppio passaporto

La Juventus ha messo gli occhi su Djibril Sow. Il giovane calciatore di 21 anni, è un centrocampista centrale con doppio passaporto. Djibril milita nello Young Boys e ha giocato anche nel Borussia Mönchengladbach. Il calciatore, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato visionato in più occasioni dagli osservatori della Juventus. I bianconeri potrebbero rinnovare il reparto mediano in vista della prossima stagione. Claudio Marchisio potrebbe andare via ma ieri ha rifiutato un’offerta del Monteral Impact.

Il club bianconero pensa sempre a Emre Can ma attenzione ai nomi a sorpresa. Djibril Sow, centrocampista centrale di 21 anni con doppio passaporto, senegalese e svizzero, potrebbe essere uno dei colpi a sorpresa della Juventus. I bianconeri proveranno ad avviare i contatti con il club svizzero nelle prossime settimane. La Juventus pensa al rinnovo del centrocampo: nel mirino c’è il giovane Djibril Sow.