Spagna Argentina, la sede della ‘finalissima’ è ancora un rebus! E le tensioni internazionali complicano tutto… Cosa sta succedendo

Spagna Argentina, è ancora rebus sede per la Finalissima: lo scenario internazionale rallenta l’annuncio, le ultime

Il cronometro scorre inesorabile e, a meno di tre settimane dal fischio d’inizio, la sede della tanto attesa “Finalissima” resta avvolta in una fitta nebbia. Il prestigioso trofeo intercontinentale, che metterà di fronte la Spagna campione d’Europa e l’Argentina campione del Sudamerica, è in programma per il prossimo 27 marzo. Tuttavia, l’intricata situazione geopolitica sta costringendo gli organizzatori a un drastico e rapido cambio di rotta rispetto ai piani originari, spostando l’asse dell’evento lontano dal Medio Oriente.

ADDIO AL QATAR: L’IMPATTO DELLE TENSIONI INTERNAZIONALI

I piani iniziali di UEFA e CONMEBOL prevedevano che la super sfida andasse in scena nella lussuosa cornice dello Stadio Lusail, in Qatar. Oggi, però, l’ipotesi di disputare la gara nel Paese del Golfo appare altamente improbabile. L’instabilità e i perduranti conflitti nell’area mediorientale non mostrano segni di rallentamento, spingendo le federazioni a cercare un piano B a tempo di record per garantire la totale sicurezza dell’evento e la serenità delle due selezioni.



IL DA LUZ SUPERA LONDRA E MIAMI: L’INDISCREZIONE SPAGNOLA

In questo clima di urgenza, la stampa internazionale ha vagliato diverse alternative di prestigio, ipotizzando nei giorni scorsi suggestive trasferte a Miami o un ritorno a Londra. Nelle ultime ore, però, è emersa una nuova, fortissima candidatura. Secondo le indiscrezioni lanciate dall’emittente radiofonica statale spagnola RNE, l’Estádio da Luz di Lisbona, la storica casa del Benfica, sarebbe ormai considerato il vero favorito per ospitare l’incontro.



LA SCELTA STRATEGICA CHE METTE TUTTI D’ACCORDO

La candidatura dell’impianto lusitano è dettata da motivazioni logistiche inappuntabili. RNE garantisce che la capitale portoghese sia vista come la destinazione ideale dai vertici di UEFA e CONMEBOL. Per la nazionale spagnola si tratterebbe di una comodissima e rapida trasferta oltre il confine iberico. Per l’Albiceleste, allo stesso modo, Lisbona rappresenta uno snodo strategico perfetto: considerando l’altissimo numero di giocatori argentini che militano nei club europei, si eviterebbero pesanti faticosi voli transoceanici a ridosso del rientro nei rispettivi campionati.