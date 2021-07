Spagna, Dani Olmo: «Chiesa ci ha fatto male, Barella dà equilibrio»

Il centrocampista della Spagna Dani Olmo, prossimo avversario dell’Italia, ha così parlato di Nicolò Barella

Nell’Europeo Under 21 2019 ha sfidato l’Italia, in cui già si erano messi in luce Federico Chiesa e Nicolò Barella. Adesso Dani Olmo è pronto a sfidare di nuovo i due gioielli azzurri, ma questa volta nella semifinale di Euro 2020. Ecco le sue parole a El Paìs.

«Chiesa è un attaccante molto completo, ci ha fatto molto male in quell’Europeo Under 21 con due reti, ma abbiamo giocatori per contrastalo. Barella è cresciuto molto, si vede che gioca con grande fiducia, dà equilibrio e stabilità, come fa all’Inter, e di questo bisognerà tenerne conto».

