Come vedere Spagna-Russia in streaming e in diretta tv

Spagna-Russia, ottavi di finale Mondiali Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta ed in streaming, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Spagna-Russia è la partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: la gara, in programma per domenica 1 luglio 2018 alle 16 (ora italiana), si svolgerà presso lo Stadio Luzhniki di Mosca, l’impianto che ha ospitato la gara inaugurale Russia-Arabia Saudita e che ospiterà la finale del torneo. Terminato il tempo dei calcoli, comincia la fase ad eliminazione diretta: da una parte la formazione allenata da Fernando Hierro, giunta prima in extremis nel gruppo B con Portogallo (secondo), Iran e Marocco. Dall’altra i padroni di casa guidati da Stanislav Cercesov, secondi nel gruppo A con Uruguay (primo), Arabia Saudita ed Egitto. L’incontro, sulla carta, vede nettamente favoriti gli spagnoli, che paradossalmente, nonostante il primo posto nel girone, hanno ottenuto meno punti dei russi (cinque contro sei) nella prima fase, mettendo però in mostra la solita qualità di gioco. Da non sottovalutare comunque il fattore ambientale: la Russia – formazione solida, seppure tecnicamente debole – giocherà con il sostegno del proprio pubblico. Qui di seguito, diamo un’occhiata alle informazioni su come vedere l’incontro in streaming ed in tv e alle altre notizie preliminari del match.

Spagna-Russia verrà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band, ma non solo. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Spagna-Russia: probabili formazioni

QUI SPAGNA – Difficilmente ci saranno novità sul fronte spagnolo per quel che riguarda la formazione schierata in campo da Hierro, sempre fedele al 4-2-3-1 che ha contribuito alla qualificazione dei suoi agli ottavi. Confermata interamente la difesa vista finora: David De Gea in porta alle spalle di Sergio Ramos e Gerard Piqué centrali con Jordi Alba e Dani Carvajal esterni larghi. A centrocampo possibile una novità sostanziale: al fianco di Sergio Busquets non dovrebbe più esserci Andres Iniesta nella posizione di playmaker arretrato, ma Saul Niguez a controllare la manovra. Mossa propedeutica, quella del commissario tecnico spagnolo, per avanzare l’ormai ex Barcellona sulla trequarti a sinistra con Isco Alarcon sempre al centro e David Silva a destra: in panchina dunque, rispetto all’uscita di lunedì contro l’Iran (2-2), potrebbe finire Lucas Vazquez. In avanti, in posizione di punta centrale, irremovibile Diego Costa.

QUI RUSSIA – Cercesov non cambia lo speculare 4-2-3-1 ampiamente utilizzato finora nella fase a gironi e che pure ha mostrato qualche grosso limite difensivo lunedì contro l’Uruguay (0-3). Non a caso, qualche cambiamento in termini di uomini nel reparto arretrato, potrebbe esserci. Confermato in porta il gigante Igor Akinfeev, al centro della difesa dovrebbe essere riproposta la coppia composta da Sergej Ignashevich e Ilya Kutepov. A destra, invece, la novità rispetto all’ultima uscita potrebbe essere rappresentata dal brasiliano naturalizzato Mario Fernandes al posto di Fyodor Kudryashov, così come a sinistra Yuri Zhirkov dovrebbe riprendere il posto che era stato occupato da Igor Smolnikov. Davanti alla difesa ancora spazio per il duo polmonare formato da Yury Gazinski e Roman Zobnin, sulla trequarti ritorno alle origini (ovvero alle prime due partite – vinte – del girone) con Aleksandr Samedov (presente pure contro l’Uruguay) a destra, nuovamente Denis Cheryshev a sinistra e, soprattutto, l’inserimento della stellina Aleksandr Golovin, momentaneamente messa a riposo lunedì scorso a favore di Aleksey Miranchuk, al centro. In avanti non c’è moltissima scelta e così scenderà ancora in campo Artem Dzyuba in qualità di unica punta.

PROBABILE FORMAZIONE SPAGNA (4-2-3-1) – De Gea; Jordi Alba, Piqué, Sergio Ramos, Carvajal; Saul Niguez, Busquets; Iniesta, Isco, David Sailva; Diego Costa. Allenatore: Hierro

PROBABILE FORMAZIONE RUSSIA (4-2-3-1) – Akinfeev; Zhirkov, Kutepov, Ignashevich, Mario Fernandes; Zobnin, Gazinsky; Cheryshev, Golovin, Samedov; Dzyuba. Allenatore: Cercesov

Spagna-Russia: statistiche e curiosità

6 – Da quando la Russia è tale (ovvero da quando non esiste più l’URSS), non ha mai battuto la Spagna in sei partite sin qui: due pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo precedente, in amichevole nel novembre 2017 , è terminato 3-3 (doppietta di Fedor Smolov e gol di Miranchuk per i russi, gol di Jordi Alba e doppietta di Ramos su rigore per gli spagnoli)

Spagna-Russia: l’arbitro del match

L’arbitro di Spagna-Russia sarà l’espertissimo olandese Bjorn Kuipers, 45 anni, già direttore di gara dell’ultima finale di Europa League tra Marsiglia ed Atletico Madrid (0-3) e della finalissima tutta spagnola di Champions League 2014 tra Real Madrid ed Atletico Madrid (4-1). Kujpers, al secondo Mondiale di fila dopo quello del 2014, in questa edizione russa della Coppa del Mondo ha già diretto due partite nella fase a gironi: Egitto-Uruguay 0-1 e Brasile-Costa Rica 2-0. A livello di nazionale maggiore il fischietto olandese non ha mai arbitrato la Russia, ma ha diretto per ben quattro volte la Spagna: contro l’Italia nella fase di qualificazione a questi Mondiali (settembre 2017, Spagna-Italia 3-0), nella fase a gironi di EURO 2016 (Croazia-Spagna 2-1), durante le qualificazioni ad EURO 2016, nell’ottobre 2014 (Slovacchia-Spagna 2-1), nella finale di Confederations Cup 2013 (Brasile-Spagna 3-0) con un bilancio complessivo di una vittoria e ben tre sconfitte per le Furie Rosse.