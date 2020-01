SPAL Bologna: Paz e i continui duelli con Petagna

Una delle costanti tattiche di Spal-Bologna sono stati i duelli tra Paz e Petagna. Il difensore argentino non aveva un compito semplice

Non era un appuntamento semplice per Paz. Davanti a sé aveva Petagna, ossia uno degli attaccanti più in forma della Serie A: l’ex Atalanta ha grandi qualità fisiche, sa giocare molto bene spalle alla porta. Tant’è che è una risorsa tattica preziosissima per far risalire la squadra.

In Spal-Bologna, ci sono stati quindi molti duelli tra Paz e Petagna. Uno dei molti si vede nella slide sopra: pur con qualche difficoltà, nel complesso il difensore argentino se l’è cavata bene. 5 intercetti per lui, record del match.