Spal, De Rossi: «Dovrò prendere delle decisioni che non ho mai fatto in vita mia»

Il neo tecnico del club ferrarese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cittadella

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Cittadella. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

ESORDIO – «Quando non hai la partita lavori sempre bene, con tranquillità, voglia di fare. Adesso si inizia con il calcio giocato e lo stress aumenterà. Dovrò prendere delle decisioni che non ho mai fatto in vita mia. Dovrò lasciare fuori qualcuno e mi dovrò abituare. In ogni caso saranno tutte scelte per il bene della SPAL. Quello che cerco di trasmettere ai giocatori e che vorrei vedere in campo è di avere una squadra artefice del proprio destino, rispettando l’avversario, ma sempre secondo le nostre idee e qualità».