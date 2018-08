Spalletti-Mazzarri, amici nemici: tra strette di mano, polemiche e sfottò

Scontro a distanza Spalletti-Mazzarri. Domenica, in occasione di Inter-Torino, si riproporrà la sfida tra i due allenatori

«Mazzarri ha sempre un po’ di timore, anche quando vince come in questo caso. Ma non si deve aver paura e non deve darmi la mano con la “puntina”. Se non vuoi la mano tanto vale che non me la dai…». Parole e musica di Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Inter pronunciò queste parole dopo Torino-Inter della passata stagione e dietro alla quasi mancata stretta di mano con Mazzarri ci sarebbe una battuta da parte dell’interista («hai un culo!») poco apprezzata dal granata («Questo è matto»). Spalletti-Mazzarri si ritroveranno in panchina domenica in occasione di Inter-Torino.

C’è grande attesa per la sfida tra i nerazzurri e i granata. L’Inter cerca il riscatto dopo l’inaspettato ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre il Toro vuole la prima vittoria dopo la sconfitta interna contro la Roma. Nel mezzo la sfida nella sfida tra i due allenatori. I due si sono sempre rispettati ma non si sono mai amati del tutto. Domenica sarà l’occasione per un’altra stretta di mano con la ‘puntina’, per dirla alla Spalletti e sicuramente non mancheranno le polemiche e gli sfottò tra i due toscanacci così diversi così uguali.