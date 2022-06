Spalletti: «Ottenuti grandi risultati, ma sarà difficilissimo rientrare tra le prime 4»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è tornato a parlare su quanto fatto in stagione e sugli obiettivi per l’immediato futuro

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti ha delineato gli obiettivi per la prossima stagione del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Bisogna considerare il percorso importante di crescita che ha fatto la squadra. Ora tutti si aspettano che vengano rifatte quelle vittorie ma non è facile. Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo. Dobbiamo fare come abbiamo già fatto e dobbiamo lottare. Nella stagione precedente abbiamo fatto dei grandi risultati. Siamo stati dentro la zona Champions da quando è iniziato il campionato e ci siamo arrivati con largo anticipo. Ci sono state partite in cui potevamo fare di più, e quelle fanno male a tutti».