Spalletti, Napoli nel cuore dopo lo scudetto: «Ho pianto 2 ore a vedere il pullman della festa scudetto»

Spalletti, Napoli nel cuore dopo lo scudetto. Le dichiarazioni in conferenza stampa sulla vittoria del titolo della squadra di Conte

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dell’effetto che gli ha fatto rivedere il Napoli, sua ex squadra, vincere lo scudetto a due anni da quello conquistato insieme, sotto la guida di Antonio Conte all’ultima giornata.

DICHIARAZIONI – «Non ho fatto nessun post perché lo scorso anno non ho fatto nessun post sullo Scudetto dell’Inter, sono il CT della Nazionale. Poi a Di Lorenzo mando un messaggio perché hanno fatto qualcosa di stratosferico dopo esser caduti a livelli di classifica. Bisogna fare i complimenti a Conte e ai calciatori per ciò che hanno esibito, sono stati squadra durante tutta la stagione. Eccetto un paio di risultati hanno avuto un rendimento sempre molto costante e una crescita a livello di conoscenze in campo. Hanno conquistato uno straordinario titolo e poi si sa che quando c’è qualcosa che riguarda Napoli viene messo in risalto dal sentimento e dalla bellezza dei napoletani. Io lo so bene, mi manca solo quel pullman lì e ho pianto due ore a vederlo. Sono feste che ti coinvolgono in maniera particolare e me le sono gustate anche io, pur avendole vissute in precedenza. Quindi al Napoli si dice bravi, bravissimi».

Nel corso della conferenza, Spalletti ha anche affrontato temi riguardanti i singoli convocati come Orsolini o Acerbi e il presunto rifiuto alla chiamata del ct e proprio su questo punto si è anche sulla voglia di indossare la maglia e i giorni di arrivo in ritiro.

DICHIARAZIONI – «Noi andiamo a scegliere, abbiamo fatto delle prove. Ci aspettiamo che abbiamo a che fare con persone che evidenziano questo sentimento per la maglia azzurra e siamo convinti di aver scelto molto bene. Anzi, sono loro che a volte ci dicono delle cose che ci permettono di migliorare ancora di più il rapporto e il pensiero generale. Poi sul come arriviamo certo, i calciatori dell’Inter vanno fatti recuperare. C’è poco tempo, ma meglio così ho meno possibilità di far confusione (ride, ndr)».