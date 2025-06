Italia, Spalletti commenta la convocazione di Orsolini: «Lui è il cambio di ritmo. L’ho sempre tenuto nei miei pensieri»

Nel corso della conferenza stampa per le qualificazioni ai mondiali Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in vista delle partite contro Norvegia e Moldavia, commentando anche le scelte.

Tra queste, non poteva mancare una domanda su Orsolini, che dopo diverse uscite a vuoto, è stato finalmente inserito nella lista degli azzurri.

DICHIRAZIONI – «È il cambio di ritmo sia in funzione dei gol che della qualità offensiva, è lo stesso discorso di Politano. Quest’ultimo è stato condizionato a fare un po’ più di lavoro della squadra, mentre Orsolini è più finalizzatore. Fa parte di questi ragionamenti circa un assetto più offensivo alla squadra. In precedenza non l’ho convocato perché siamo 23, ma l’ho sempre tenuto nei miei pensieri. Io come CT devo sempre tirar dentro chi sta facendo bene».

REPARTO OFFENSIVO PIENO DI GOL – «Ci dà la convinzione di avere calciatori importanti su cui poter contare. Però poi bisogna sempre tener conto degli equilibri di squadra, bisogna farli funzionare gli attaccanti perché se poi la squadra la tengono gli altri nemmeno due attaccanti forti come quelli dell’Inter riesci a usarli. Ci sono cose da tener presenti e poi sarà sempre il risultato del campo a dirci se avrò scelto bene o male».