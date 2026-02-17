Spalletti dopo Galatasaray Juve: «Stasera abbiamo fatto 3 passi indietro. Ecco come sta Bremer. Il rosso ci ha messi in difficoltà ma…»

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Galatasaray

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juventus. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti ha analizzato così la sconfitta.

SCONFITTA – «Abbiamo finito male il primo tempo, poi abbiamo cercato di rimettere un po’ di ordine, abbiamo anche cambiato qualcosa, ma siamo calati proprio da un punto di vista della personalità, del carattere e abbiamo fatto non un passo, ma tre passi indietro stasera».

GESTIONE INFERIORITA’ NUMERICA – «Io sono di quelli che vuole provare a giocare. Commentare le partite dicendo buttala via, che giochiamo a fare».

ESPULSIONE CABAL – «L’inferiorità numerica ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto la sostituzione per alleggerire la situazione, poi abbiamo preso il rosso in 20 minuti. Siamo tornati indietro da diversi punti di vista. Questo è certo».

RIMONTA – «Ci proveremo. Tenteremo di organizzare una rimonta. E’ chiaro che bisogna assumersi delle responsabilità di quello che è successo. Da qui in avanti si va addosso anche a qualche situazione perché sennò è inutile dire tante parole se poi non ci sono i fatti. In questo periodo ci stiamo mettendo del nostro. Abbiamo giocato bene, ma singolarmente non siamo stati perfetti. Poi stasera abbiamo fatto dei passi indietro. Dobbiamo rendere conto ad un popolo, una città, una società e quindi prenderci le responsabilità».

BREMER – «Lo dobbiamo valutare bene perché può avere dei problemi».

