Spezia, Amian: «Il mister sa cosa vuole. Il lavoro sta dando i suoi frutti»

Kelvin Amian, difensore dello Spezia, si è raccontato così in una lunga intervista. Le sue dichiarazioni a RMC Sport

Ai microfoni di RMC Sport si è raccontato il difensore dello Spezia Kelvin Amian.

DICHIARAZIONI – «Volevo uscire dalla mia zona di comfort, andare fuori dal mio Paese e provare un nuovo campionato. Sono contento allo Spezia, l’Italia vive per il calcio e qui sto migliorando molto. In Serie A gli allenamenti sono più lunghi e più intensi rispetto alla Francia. Non parlo necessariamente della qualità dei giocatori, ma solo dell’intensità delle sessioni, del ritmo e della grande cultura tattica. Mister Thiago Motta sa cosa vuole e dove vuole andare. I risultati hanno impiegato un po’ di tempo per arrivare in questa stagione, ma lui non si è arreso, ha mantenuto le sue idee di gioco e adesso il duro lavoro sta dando i suoi frutti. Nelle ultime settimane, infatti, le cose sono andate decisamente meglio».