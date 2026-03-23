Spezia, traballa la panchina di Donadoni: pronto un ritorno per tentare la salvezza! Ecco il nome in pole in caso di esonero

Il finale di stagione di Serie B si accende anche fuori dal campo, con un nuovo valzer di allenatori che coinvolge club in piena lotta per i rispettivi obiettivi. Dopo il Padova, che ha già ufficializzato l’esonero di Matteo Andreoletti, tecnico protagonista della promozione della scorsa stagione, anche lo Spezia sta valutando seriamente un cambio in panchina. La conferma dell’esonero di Andreoletti è arrivata dal club biancoscudato, che ha chiuso il rapporto con l’allenatore dopo l’ultima sconfitta interna contro il Palermo.

Donadoni rischia, D’Angelo può tornare per salvare lo Spezia

Per quanto riguarda lo Spezia, gli ultimi aggiornamenti rilanciati da Gianluca Di Marzio e confermati anche da altre fonti vicine all’ambiente ligure raccontano di una posizione sempre più fragile per Roberto Donadoni, allenatore bergamasco arrivato in stagione per provare a rilanciare i bianconeri. La sconfitta per 3-1 contro la Juve Stabia ha aggravato ulteriormente la situazione di classifica e lasciato la squadra in piena zona rossa, alimentando riflessioni sempre più profonde all’interno del club. Lo Spezia aspetta ancora il via libera definitivo della proprietà americana, ma il nome in cima alla lista per il possibile ribaltone è quello di Luca D’Angelo, tecnico pescarese che aveva già guidato la squadra fino allo scorso novembre. Il suo ritorno viene descritto come l’ipotesi più concreta per affrontare le ultime giornate di campionato.

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Il calendario pesa e le prossime ore saranno decisive

Il possibile ritorno di D’Angelo avrebbe un significato preciso: affidare la corsa salvezza a un allenatore che conosce già ambiente, gruppo e pressioni della piazza. Nella scorsa stagione, infatti, era riuscito a portare lo Spezia fino alla finale playoff per la Serie A, sfiorando il salto di categoria. Adesso il compito sarebbe completamente diverso: evitare la retrocessione con poche giornate ancora a disposizione. Le prossime sfide contro Carrarese e Mantova rischiano già di indirizzare il destino del club ligure, ed è proprio per questo che la decisione sulla panchina viene considerata imminente. In Serie B, insomma, il weekend ha lasciato ferite profonde e le prossime ore potrebbero cambiare ancora molti equilibri.