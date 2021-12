Esonero Thiago Motta, lo Spezia riflette: decisive le prossime due?

Esonero Thiago Motta, in casa Spezia si riflette sul possibile cambio di allenatore. Decisive le prossime due partite?

Come riferito da Tuttosport, lo Spezia starebbe pensando di affidarsi ad un nuovo allenatore. L’esonero di Thiago Motta non è sicuro, ma la difficile situazione in classifica del club potrebbe indurre la società al cambio.

I prossimi due impegni in campionato per i liguri saranno contro Inter e Sassuolo e, a questo punto, potrebbero essere già decisivi.