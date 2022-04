Spezia, i convocati per la partita con Lazio: in Reca e Maggiore, out Nzola

La lista dei convocati da Thiago Motta per la Lazio: tornano a disposizione Reca e Maggiore, Nzola di nuovo escluso

Lo Spezia ha reso nota la lista dei convocati in occasione della sfida con la Lazio. Al gruppo si riuniscono Reca e Maggiore. Non ci saranno Elric per squalifica, Sala per infortunio e Nzola per scelta tecnica. Di seguito i convocati:

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Antiste.