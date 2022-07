Spezia Nuytinck, Gotti vuole il centrale dell’Udinese: le ultime

Lo Spezia sta setacciando il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gotti: l’allenatore ha richiesto Nuytinck dell’Udinese

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i liguri hanno richiesto Nuytinck dell’Udinese. Il difensore è stato allenato proprio da Gotti nel periodo in cui era in panchina con i friulani.