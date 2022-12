Sportiello, il Milan offre 3 milioni all’Atalanta per averlo a gennaio

Il Milan ha già fatto suo Marco Sportiello, ma vorrebbe averlo fin da subito a gennaio. Ecco l’offerta fatta all’Atalanta

Marco Sportiello è destinato a diventare un giocatore del Milan a partire da giugno 2023. Nonostante ciò i rossoneri vorrebbero averlo già a gennaio vista la situazione Maignan: considerando che Tatarusanu attualmente non da garanzie tra i pali.

Per portare il portiere dell’Atalanta subito alla propria corte occorre pagare il prezzo del cartellino, e il Diavolo ha lanciato la sua prima offerta ai nerazzurri: 3 milioni di euro per l’acquisto di Sportiello. I nerazzurri ci pensano, valutando anche chi potrebbe prendere il suo sostituto a stagione in corso.