Stadi chiusi, le parole dell’allenatore dello Shalke 04 David Wagner sulla possibilità di portare gli infortunati allo stadio

«Con le restrizioni per il coronavirus possiamo portare allo stadio i giocatori che sono infortunati. Non abbiamo in rosa molto leader e quelli infortunati vale la pena portarli allo stadio per fare squadra».