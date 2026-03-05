Stadio Cagliari, interviene Abodi: «Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere il cerchio. Su Euro 2032 vi dico…»

Stadio Cagliari, Abodi commenta così: «Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere il cerchio. Su Euro 2032 vi dico…». Le parole

Prosegue l’iter amministrativo che dovrebbe portare in tempi relativamente brevi all’avvio dei lavori per il nuovo stadio del Cagliari, destinato a sorgere sulle ceneri del Sant’Elia e dedicato alla memoria di Gigi Riva, simbolo assoluto della storia rossoblù. Il progetto rappresenta un passaggio chiave per il futuro del club e per l’identità sportiva della città, che punta a dotarsi di un impianto moderno e all’altezza degli standard internazionali.

In questo contesto, La Nuova Sardegna ha intervistato il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha commentato il percorso intrapreso dalla società di Tommaso Giulini e ha collegato la realizzazione del nuovo stadio alla prospettiva dell’Europeo 2032. Alcune gare della competizione potrebbero infatti essere ospitate a Cagliari, rendendo ancora più strategico completare l’opera nei tempi previsti e trasformarla in un volano per lo sviluppo sportivo ed economico dell’isola. Le sue parole:

PAROLE – «Mi auguro che in tempi brevi, prima dell’estate, si possa chiudere definitivamente il cerchio per vedere aprire il cantiere con lo smantellamento del Sant’Elia e la nascita del nuovo impianto. Per quanto riguarda la priorità di Euro 2032 il nostro obiettivo è di arrivare a settembre mettendo la Figc nella condizione di indicare all’Uefa cinque impianti che abbiano le caratteristiche indicate dall’organismo internazionale. Subito dopo ci saranno altri progetti che avranno la stessa attenzione da parte nostra e faranno parte di un progetto di sistema».